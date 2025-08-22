اعتقال سياسي معارض في كردستان العراق

تمكنت قوة أمنية خاصة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق من اعتقال رئيس "حزب جبهة الشعب" المعارض لاهور شيخ جنكي واثنين من أشقائه -فجر اليوم الجمعة- بعد اشتباكات مسلحة استمرت لساعات، سقط على إثرها قتلى وجرحى حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وبينما كانت قوات الأمن تُنفذ عملية الاعتقال، اندلعت اشتباكات مع عشرات المسلحين الذين كانوا يحمون جنكي وشقيقه، وسُمع دوي إطلاق نار في المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن مدينة السليمانية شهدت هجومين بطيران مسيّر وإطلاق نار في منطقة دباشان حيث منزل بافل الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني.

وصرح المتحدث باسم محكمة السليمانية، القاضي صلاح حسن -لوكالة الصحافة الفرنسية- بأن مذكرة توقيف صدرت أمس الخميس بحق جنكي وآخرين بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي بتهمة "التآمر لزعزعة الأمن والاستقرار".

ونقلت "واع" عن مسؤول أمني رفض ذكر اسمه قوله "إن جنكي وهو من عائلة الطالباني النافذة، إحدى العشيرتين الحاكمتين في الإقليم، سلم نفسه في حين أُصيب شقيقه بولاد في ساقه واعتُقل".

ويُعدّ هذا ثاني اعتقال لشخصية معارضة في السليمانية خلال أقل من أسبوعين، بعد اعتقال زعيم "حزب الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، في 12 أغسطس/آب الجاري.

وكان جنكي سابقا قياديا بارزا في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين التاريخيين في إقليم كردستان العراق، وشغل عدة مناصب أمنية رفيعة. ويسيطر الحزب على السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم. وتم تهميشه عام 2021 وسط توترات داخل العائلة وخلافات حادة داخل الحزب.

وبعدها أسس "حزب جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024، وحصل على مقعدين.

وتُصور كردستان العراق نفسها على أنها ملاذ للاستقرار، لكن النشطاء والمعارضين ينددون باستمرار بالفساد والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حرية الصحافة والحق في الاحتجاج.