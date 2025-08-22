إحباط محاولة استهداف مقر البعثة الأممية في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية -اليوم الجمعة- إحباط محاولة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصاروخ نوع "إس بي جي" بمنطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

وقال بيان للوزارة "إن الصاروخ أصاب أحد المنازل دون أن يسفر عن أضرار، كما تم ضبط صاروخين داخل سيارة، إضافة لقاعدة إطلاق الصاروخ المستخدم".

وذكرت الداخلية في بيانها أن الجهات المختصة "تعمل على تحديد هوية المتهمين، وتجري حالياً التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة".

كما أكدت التزامها الثابت بـ"فرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين مقار البعثات والسفارات الدولية، وأنها لن تتهاون "مع المجرمين والخارجين عن القانون".

ومن جهتها، أعلنت البعثة الأممية أنها تلقت تقارير تفيد بسقوط صاروخ في محيط مجمعها في طرابلس، وذلك بالتزامن مع إحاطة الممثلة الخاصة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.

وأفادت البعثة الأممية -في بيان- أن مقرها لم يتأثر بالحادث، وأشادت بيقظة أجهزة الأمن الليبية واستجابتها السريعة لفتح تحقيق شامل وضمان استمرار أمن مقار الأمم المتحدة مؤكدة التزامها الثابت بـ"دعم جهود ليبيا نحو السلام والاستقرار وسيادة القانون".