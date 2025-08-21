21 دولة تدين خطة إسرائيل الاستيطانية بالضفة وتطالب بإلغائها فورا

أدانت 21 دولة، اليوم الخميس، "بأشد العبارات" خطة إي1 الإسرائيلية الخاصة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وقالت إن الخطة غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي.

وطالبت هذه الدول، وبينها بريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، إسرائيل بالتراجع عن قرارها فورا.

وانتقد الوزراء تصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الخطة ستجعل حل الدولتين مستحيلا من خلال تقسيم الدولة الفلسطينية وتقييد دخول الفلسطينيين إلى القدس، وقالوا "إن هذا (الكلام) لا يخدم الشعب الإسرائيلي".

وأضاف البيان الذي حمل أيضا توقيع إيطاليا وكندا وأستراليا، أن الخطة الإسرائيلية تقوض الأمن وتسهم في مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وتبعد الجميع عن السلام.

وأكد الوزراء أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تملك الفرصة لإيقاف الخطة، مشجعين إياها على إجراء مراجعة عاجلة للخطة الاستيطانية.

ومن جهتهما، رفضت السلطة الفلسطينية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطة.

وفي السياق، استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، السفيرة الإسرائيلي تسيبي حوتوفيلي للاحتجاج على القرار.

وقالت، في بيان، إن تنفيذ هذه الخطة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويقسم دولة فلسطينية مستقبلية إلى قسمين، وأضافت أن ذلك من شأنه تقويض حل الدولتين بشكل خطير.

3400 وحدة استيطانية

و"إي1″ مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراضٍ فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

وتقضي الخطة ببناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في قطعة أرض شديدة الحساسية، وتقع بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم في الضفة الغربية.

ويعد ملف الاستيطان أحد أبرز القضايا الخلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسببا رئيسيا في تعثر مفاوضات السلام التي توقفت منتصف عام 2014، وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات في الضفة الغربية التي سيطرت إسرائيل عليها في حرب عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتأتي المصادقة الإسرائيلية تزامنا مع تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يزيد تعقيد فرص العودة إلى أي مسار تفاوضي في المدى المنظور.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.