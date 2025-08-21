أميركا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات إضافية مرتبطة بإيران، استهدفت 13 كيانا مقره في هونغ كونغ والصين والإمارات وجزر مارشال، إلى جانب 8 سفن.

وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل المواطن اليوناني أنطونيوس مارغاريتيس وشبكته من الشركات والسفن المتورطة في نقل صادرات النفط الإيراني، في انتهاك للعقوبات المفروضة.

وطالت الإجراءات شركة آريس شيبنغ للشحن في هونغ كونغ، وشركة كومفورد مانغمنت في جزر مارشال، وشركة هونغ كونغ هانغشون للشحن المحدودة. أما السفن المستهدفة فهي ناقلات نفط خام بينها أديلاين جي وكونغم، اللتان ترفعان علم بنما، ولافيت التي ترفع علم ساو تومي وبرنسيب.

وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على شركتين صينيتين تُشغّلان محطات تخزين للنفط، متهمة إياهما بالتعامل مع واردات من النفط الإيراني على متن ناقلات خضعت سابقا لعقوبات أميركية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، بعد أن علّقت إيران المحادثات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي عقب ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وتؤكد طهران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح، أمس الأربعاء، أن "الوقت لم يحن بعد" لإجراء محادثات نووية فعّالة مع واشنطن، مشددا على أن بلاده لن توقف تعاونها بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.