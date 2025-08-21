هاكابي: لن نملي قرارات على إسرائيل لقبول اتفاق بغزة

قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة -التي تدعم تل أبيب في إبادتها لغزة منذ اليوم الأول- لن تملي قرارات على إسرائيل بشأن قبول اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف هاكابي -في حديث لهيئة البث الإسرائيلية- إن واشنطن ستترك لإسرائيل اتخاذ القرار الأفضل بشأن صفقة التبادل أو استمرار الحرب في غزة، والموقف الأميركي واضح، وهو أن "جميع المختطفين في غزة يجب أن يعودوا، وحماس لا يمكن أن تبقى في السلطة".

من جهة ثانية، حذّر ماكابي من أن اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية "قد يقود إسرائيل لإعلان الضم بالضفة الغربية، رغم أن ذلك يتعارض بوضوح مع القوانين الدولية، ومع مبدأ حل الدولتين، الذي تبنّته واشنطن منذ عقود".

كما اعتبر أن "أي خطوة من هذا النوع قد تدفع إسرائيل لإعلان السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، مما يضر بالاتفاقيات القائمة ويعطل مفاوضات إطلاق سراح المختطفين".

وكان الدبلوماسي الأميركي أعلن في أكثر من مناسبة معارضته الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

من جهتها، أكدت حماس -أمس الأربعاء- على أن تجاهل نتنياهو مقترح الوسطاء، وعدم رده عليه، يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم.

كما أكدت موافقتها على مقترح تقدم به الوسطاء، يتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب.

وأمس الأربعاء، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى إسرائيل للعدول عن توسيع الاستيطان ولوقف خطة تقسيم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي.