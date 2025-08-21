نتنياهو يأمر بمفاوضات فورية ويعتمد خطة احتلال غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إنه أصدر توجيهاته للبدء فورا بمفاوضات تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في مقطع مصور، نشره مكتبه اليوم الخميس، "أعطيت تعليماتي للبدء فورا بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل"، لكنه لم يوضح موقفه من التفاصيل الأخيرة للخطة التي اقترحها الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، والتي وافقت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاثنين الماضي.

وأكد نتنياهو أنه "في مرحلة الحسم"، مضيفا أنه توجه إلى قيادة فرقة غزة للموافقة على الخطط التي عرضها وزير الدفاع والجيش الإسرائيلي، والتي تهدف إلى احتلال المدينة وتحقيق "النصر على حماس"، حسب تعبيره.

ويأتي هذا الإعلان غداة موافقة إسرائيل على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة، تشمل استدعاء 60 ألف جندي احتياط، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

احتلال غزة

في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المجلس الأمني المصغر سيجتمع الليلة لمناقشة خطط احتلال غزة ومتابعة الاتصالات لإتمام صفقة محتملة، في حين أشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن إسرائيل لن ترسل في هذه المرحلة أي فريق تفاوض إلى القاهرة أو الدوحة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، جرت جولات تفاوضية عدة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، أدت إلى هدنتين تم خلالهما تبادل أسرى إسرائيليين بآخرين فلسطينيين، دون التوصل إلى وقف نهائي للحرب أو الإفراج عن جميع الأسرى.

ويشير آخر الإحصاءات إلى أن من أصل 251 أسيرا لدى المقاومة في غزة خلال "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال 49 أسيرا في القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.

إعلان

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 271 فلسطينيا، بينهم 112 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.