نائبة جمهورية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريبا

قالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين إن لإسرائيل نفوذا وسيطرة هائلين على جميع أعضاء الكونغرس تقريبا.

وأضافت غرين في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن إسرائيل أرست آلية سيطرة على جميع أعضاء الكونغرس الأميركي تقريبا، مشيرة إلى وجود لوبي مؤيد لإسرائيل يعمل على إجبار هؤلاء الأعضاء على زيارة تل أبيب.

وأكدت أنه لا توجد أي دولة في العالم لديها نفوذ في الولايات المتحدة الأميركية مثل إسرائيل.

وتابعت "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ وسيطرة هائلين على جميع زملائي تقريبا".

يذكر أن غرين هي أول عضوة جمهورية في الكونغرس تصف أفعال إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 شهيدا و156 ألفا و758 مصابا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.