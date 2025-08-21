موانئ تركيا تطلب من السفن إثبات عدم ارتباطها بإسرائيل

بدأت سلطات الموانئ التركية تطلب من وكلاء الشحن تقديم خطابات تثبت عدم ارتباط السفن بإسرائيل، وأنها لا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إلى هناك، وفقما نشرت وكالة رويترز اليوم الخميس نقلا عن مصدرين لم تسمّهما.

وقال المصدران إن مكتب رئيس الميناء أصدر تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ في أنحاء تركيا بتقديم تأكيدات مكتوبة، موضحان أن السلطات لم تصدر تعميما رسميا بهذا الخصوص.

وقال أحد المصدرين إن رسالة الضمان يجب أن تنص على أن مالكي السفن ومديريها ومشغليها ليس لهم أي علاقة بإسرائيل وأن بعض أنواع الشحنات، ومنها المتفجرات والمواد المشعة والعتاد العسكري، ليست على متن تلك السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وقطعت تركيا العام الماضي العلاقات التجارية مع إسرائيل، والتي كانت تقدر قيمتها بسبعة مليارات دولار سنويا، بسبب حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن النظام الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.

وجاء تصريح بولات ردا على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.