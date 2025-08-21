نتنياهو يعلن استعادة إسرائيلي كان محتجزا في لبنان

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إن الإسرائيلي صالح أبو حسين -الذي ظل محتجزا في لبنان لنحو عام- أعيد إلى إسرائيل بعد مفاوضات بمساعدة الصليب الأحمر.

وأضاف المكتب أن عملية الاستعادة جرت ضمن مفاوضات خلال الشهرين الأخيرين، دون مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات احتجاز أبو حسين.

وأشارت مصادر إلى أن أبو حسين المحتجز في لبنان منذ يوليو/تموز 2024 سلمته السلطات اللبنانية في منطقة رأس الناقورة إلى منسق الجيش الإسرائيلي للعملية اللواء غال هيرش، قبل أن يتم نقله إلى إسرائيل.

وأضافت أن أبو حسين تم نقله عبر معبر رأس الناقورة، ثم خضع لفحص طبي أولي قبل نقله لإجراء اختبارات شاملة، ثم اللقاء بأسرته، مشيرة إلى أنه لم تبادل أي جهة أسيرا مقابل إطلاق سراحه.

كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن أبو حسين عربي من سكان شمال إسرائيل (الجليل) يُدعى صالح أو سالم أبو حسين، وكان قد دخل لبنان بشكل غير قانوني في يوليو/تموز 2024، وألقت السلطات اللبنانية القبض عليه.

عدوان وخسائر

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 281 قتيلا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها أثناء الحرب الأخيرة.