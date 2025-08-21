مقتل لبناني في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قُتل مواطن لبناني، صباح اليوم الخميس، جرّاء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة دير سريان، بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية -في بيان لها- إن غارة إسرائيلية على دراجة نارية في دير سريان أدت لسقوط قتيل.

من جهتها، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الطائرة المسيّرة الإسرائيلية استهدفت الدراجة في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أدى لإصابة مواطن لبناني توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وتأتي هذه الغارة في إطار الهجمات الجوية المتكررة التي تشنها إسرائيل على مناطق جنوب لبنان، والتي تسفر باستمرار عن سقوط قتلى وجرحى، في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أشهر.

وكانت إسرائيل قد بدأت عملياتها العسكرية في لبنان في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب اندلاع الحرب على غزة، قبل أن تتطور تلك العمليات إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين، حسب مصادر طبية رسمية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيّز التنفيذ، غير أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتل 5 تلال إستراتيجية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى استمرار غاراته على أنحاء متفرقة في البلاد، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 281 شخصا وإصابة 604 آخرين، في خرق مستمر لبنود الاتفاق، وفق ما تؤكده السلطات اللبنانية.