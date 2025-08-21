أخبار|حريات|الولايات المتحدة الأميركية

محكمة أميركية تفتح الباب لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين

NEW YORK, NY - JANUARY 28: Law enforcement walk with Leonardo Fabian Cando Juntamay as he was detained in the Bronx during ICE led operations to apprehend illegal immigrants on Tuesday January 28, 2025 in New York, NY. (Photo by Matt McClain/The Washington Post via Getty Images)
الحكم ينهي وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من أميركا الوسطى ونيبال (غيتي)
21/8/2025-|آخر تحديث: 20:19 (توقيت مكة)

مهدت محكمة استئناف اتحادية الطريق أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء إجراءات الحماية المؤقتة من الترحيل وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 60 ألف مهاجر من أميركا الوسطى ونيبال.

ويسمح الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة للحكومة بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من نيكاراغوا وهندوراس ونيبال في حين يتم النظر في الطعن القضائي على هذه السياسة.

ولم يقدم القضاة الثلاثة الذين وقعوا على الأمر أي تفسير قانوني.

وينهي الأمر على الفور وضع الحماية للنيباليين، والذي انقضى في الخامس من أغسطس/آب. بينما ينقضي الوضع لمواطني هندوراس ونيكاراغوا في الثامن من سبتمبر/أيلول.

 

 

المصدر: رويترز

