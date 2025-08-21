محكمة أميركية تفتح الباب لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين

مهدت محكمة استئناف اتحادية الطريق أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء إجراءات الحماية المؤقتة من الترحيل وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 60 ألف مهاجر من أميركا الوسطى ونيبال.

ويسمح الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة للحكومة بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من نيكاراغوا وهندوراس ونيبال في حين يتم النظر في الطعن القضائي على هذه السياسة.

ولم يقدم القضاة الثلاثة الذين وقعوا على الأمر أي تفسير قانوني.

وينهي الأمر على الفور وضع الحماية للنيباليين، والذي انقضى في الخامس من أغسطس/آب. بينما ينقضي الوضع لمواطني هندوراس ونيكاراغوا في الثامن من سبتمبر/أيلول.