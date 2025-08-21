نتنياهو يتمسك باحتلال مدينة غزة وكاتس يهدد بتدميرها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- أن إسرائيل ستمضي نحو السيطرة الكاملة على مدينة غزة، حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة، حسب تعبيره، في حين هدد وزير دفاعه يسرائيل كاتس بمحو المدينة على غرار ما فعلته إسرائيل في بيت حانون.

وقال نتنياهو -في تصريحات لقناة سكاي نيوز أستراليا- إن حكومته توشك على إنهاء الحرب في غزة، وفق ادعائه، وإن هدفها هو إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاح حماس.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم بشكل كامل هدف إسرائيل العسكري "للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس"، مؤكدا سعيه "للسيطرة الكاملة على غزة، حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة".

يأتي هذا بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه بدأ المراحل الأولى للهجوم على مدينة غزة ضمن ما سماها عملية "عربات جدعون 2″، وقد ذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو سيعقد اجتماعا في مقر القيادة الجنوبية للجيش، اليوم الخميس، للمصادقة على الخطة النهائية لاحتلال المدينة رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وموافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المقترح الحالي.

محللون إسرائيليون يهاجمون تبدل مواقف نتنياهو بشأن الصفقة كذريعة لرفضها، وسخروا من شعارات أطلقها حول اقتراب الانتصار على حماس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/e4aBgdDz3i — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 21, 2025

في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله -أمام حاخامات من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف- إن "مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون"، في إشارة إلى تدميرها وتسويتها بالأرض في عمليات عسكرية سابقة.

ويدعو حزب الصهيونية الدينية -برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش– إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واحتلاله وإقامة مستوطنات فيه.

وكانت لجنة طوارئ البلديات بشمال قطاع غزة قد أعلنت بيت حانون منطقة منكوبة في يونيو/حزيران 2024 بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير الممنهج للبنى التحتية والخدمات الحيوية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 271 فلسطينيا، بينهم 112 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.