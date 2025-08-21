عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي في هجوم خان يونس: 15 مسلحا فلسطينيا شاركوا في الهجوم على المقر العسكري

تحقيق الجيش الإسرائيلي في هجوم خان يونس: 15 مسلحا فلسطينيا شاركوا في الهجوم على المقر العسكري

عاجل | الجيش الإسرائيلي: المقر العسكري الذي استهدفه المسلحون يستخدم لشن الهجمات على مناطق غرب خان يونس

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: المسلحون خرجوا من نفق يبعد 40 مترا عن المقر العسكري وقسموا أنفسهم على 3 خلايا

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: المسلحون استهدفوا الكاميرات وأبراج المراقبة بداية الهجوم وأصابوها ولذلك لم تعمل

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: خلية المسلحين الأولى وصلت إلى مبنى فيه نائب قائد السرية وينام فيه أغلب الجنود

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: عدد من المسلحين نجحوا بدخول المبنى الذي يتحصن به الجنود وأطلقوا النار وقنابل يدوية

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: القتال جرى وجها لوجه وقد قتل بعض المسلحين ونجح بعضهم في الانسحاب

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: الجيش أرسل تعزيزات عسكرية بعد الإعلان عن الهجوم في خان يونس واستدعى سلاح الجو

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: المسلحون أطلقوا قذائف أر بي جي تجاه مبنى فيه جنود واستطاعت دبابة قتل 3 منهم

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: إحدى الدبابات دهست مسلحا فلسطينيا في الموقع كان بحوزته قذيفة آر بي جي

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: خلية مسلحين ثانية ظلت في الخط الخلفي وأطلقت قذائف هاون لعرقلة وصول قوات الإنقاذ

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: معظم عناصر الخلية الثانية انسحبوا من الموقع عبر نفق بعدما زرعوا عبوات ناسفة

عاجل | تحقيق الجيش الإسرائيلي: الهجوم استمر 10 دقائق لكن البحث دام 3 ساعات حتى العثور على آخر المسلحين

