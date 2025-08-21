صحف عالمية: رفض احتلال غزة يتزايد في إسرائيل ونزع سلاح حزب الله يهدد استقرار لبنان

قالت صحف عالمية إن إسرائيل وصلت إلى منعطف حرج بعد قبول الجانب الفلسطيني وقف إطلاق النار المطروح حاليا، في حين أكدت أخرى أن فرض نزع سلاح حزب الله يمثل تهديدا لاستقرار لبنان.

فقد نشر الكاتب بن درور يميني مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالا قال فيه إن أمام إسرائيل فرصة لوقف الانهيار وإتمام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن قبول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقف إطلاق النار "وضع تل أبيب عند منعطف حرج".

ورأي الكاتب أن رفض إسرائيل للمقترح الحالي سيخدم مصلحة حماس الدبلوماسية بعد أن وصلت مكانة تل أبيب العالمية إلى أسوأ لحظة في تاريخها، وأصبحت تواجه خطر التدهور بشكل أكبر.

كما كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" في افتتاحيتها أن إسرائيل "لا يمكنها أخلاقيا إهدار فرصة تحرير بعض الرهائن (الأسرى) المتبقين على الأقل"، وأن على قيادتها "استغلال الفرص والتكيف مع الأوضاع المتغيرة بسرعة".

وحثت الصحيفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– على "إظهار مسؤولية حقيقية واغتنام الفرصة لاستعادة 10 أرواح حية على شفا الموت".

تزايد رفض الحرب في إسرائيل

أما "وول ستريت جورنال"، فقالت إن توسيع رقعة الحرب في غزة "يواجه غضبا متزايدا داخل إسرائيل"، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نحو 80% من الإسرائيليين يريدون وقف القتال.

ووفقا للصحيفة، فإن بعض الأسرى الأحياء يعتقد أنهم متواجدون في مدينة غزة، وهو ما يشعر ذويهم بالخوف من أن يعرض أي غزو محتمل حياتهم للخطر.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "التايمز" إن بعض جنود الاحتياط الإسرائيليين "أبدوا معارضتهم توسيع العمليات في غزة، وقالوا إن إرسال جنود للموت من أجل وهم سياسي لا تؤمن به حتى القيادة العسكرية هو خيانة للجمهور وللجنود الذين ضحوا كثيرا".

وحسب الصحيفة، فقد شكك هؤلاء الجنود في جدوى الاستيلاء على مدينة غزة وفرض حكم عسكري غير محدد المدة فيها.

إعلان

وفي موقع "ذا هيل"، كتب أبراهام شاما، مقالا قال فيه إن الفلسطينيين "يستحقون دولة ذات سيادة في قطاع غزة والضفة الغربية"، وإنهم يمتلكون الآن الزخم السياسي والأخلاقي اللازم لتحقيق هذا الهدف.

واعتبر شاما، أن فشل نتنياهو أدى إلى اعتقاد جزء كبير من المجتمع الدولي بأن الحرب في غزة "لم تعد انتقاما من حماس"، وأنها "صارت حربا للقضاء على شعب بأكمله".

ومن هذا المنطلق، يرى الكاتب أن المجتمع الدولي "سيصوت لصالح منح الاستقلال لفلسطين، ولقد حان الوقت للولايات المتحدة للانضمام إلى هذا المسار".

مخاطرة نزع سلاح حزب الله

وفي الشأن اللبناني، قال الكاتب ألكسندر لانغلوا، إن نزع سلاح حزب الله "سيكون مهمة أسهل بكثير إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية".

وأضاف في مقال بمجلة "ناشيونال إنترست"، أن فرض نزع السلاح دون مراعاة الوضع السياسي الداخلي للبنان "يعد مخاطرة ستؤدي إلى زعزعة استقراره".

وختم بالتأكيد على ضرورة تركيز النقاش على التكامل والوحدة الوطنية، وأن على واشنطن تبني هذا النهج "إذا كانت جادة في دعم قادة المنطقة لبناء مستقبل ناجح".