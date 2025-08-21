سويدي يستأنف حكم السجن مدى الحياة في قضية مقتل الطيار معاذ الكساسبة

قدّم المواطن السويدي أسامة كريّم، اليوم الخميس، استئنافا أمام محكمة في العاصمة السويدية ستوكهولم، طعنا على حكم بسجنه مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدمه تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2015.

وكانت محكمة منطقة ستوكهولم قد أدانت كريّم بارتكاب "جرائم حرب خطيرة وجرائم إرهابية"، معتبرة أنه لعب دورا نشطا في احتجاز الكساسبة ونقله إلى القفص الذي أُحرق فيه حيا، في حادثة مروعة أثارت تنديدا واسعا على مستوى العالم.

وطالبت محاميته بترا إكلوند بإلغاء الحكم وتبرئته، معتبرة أن محكمة المنطقة توصلت إلى حكم خاطئ بشأن نواياه، وقالت إن موكلها يطالب محكمة الاستئناف بإصدار حكم أخف بحقه إن لم تُبرّئه من التهم الموجهة له.

وخلال المحاكمة التي استمرت 3 أسابيع في يونيو/حزيران الماضي، التزم كريم الصمت، بينما استعرضت المحكمة مقتطفات من إفاداته خلال التحقيق. وأكدت محاميته أن وجوده في موقع الجريمة كان لفترة وجيزة، وقضى ما بين 15 و20 دقيقة فقط في المكان، ولم يكن على علم مسبق بما سيحدث إلا عندما رأى الكاميرات.

وكان تنظيم الدولة أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة (26 عاما) بعدما تحطمت طائرته إف-16 بالقرب من الرقة بشمال سوريا. وتم إدخاله في قفص وإضرام النار فيه مطلع 2015، ونشر لاحقا مقطع فيديو يظهر حرقه حيا حتى الموت.

يُذكر أن كريم، المنحدر من مدينة مالمو جنوب السويد، سبق أن أدين في فرنسا بالسجن 30 عاما لدوره في هجمات في باريس عام 2015، كما صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة في بلجيكا على خلفية هجمات بروكسل عام 2016، والتي استهدفت مطار بروكسل الرئيسي ومحطة المترو. وقد وافقت السلطات الفرنسية على تسليمه للسويد مؤقتا لمدة 9 أشهر لإجراء التحقيق ومحاكمته في القضية.