سرايا القدس تبث مشاهد كمين أوقعت به 3 دبابات إسرائيلية في الشجاعية

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد تُظهر إيقاع آليات إسرائيلية بكمين مركب أعدته بالتعاون مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرب مسجد الشيخ رضوان بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة في 7 يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت المشاهد عملية التخطيط للعملية، والتي شملت زرع عبوتين ناسفتين في مسار الدبابات الإسرائيلية قبل يومين من تنفيذ الهجوم، وذلك بعد تمشيط قوات الاحتلال المكان وتأكدها من عدم وجود أي متفجرات فيه.

وأسفر الكمين عن تفجير دبابتي ميركافا بعبوتي شواظ وثاقب تم زرعهما مسبقا، كما تم تفجير دبابة ثالثة بقذيفة مضادة للدروع خلال الهجوم الذي نفذه المقاتلون بعد عملية التفجير الأولى للعبوات المزروعة مسبقا.

وظهر المقاتلون وهم يزرعون عبوتي شواظ وثاقب في منطقة الكمين خلال ساعات النهار وتحت أصوات الطائرات الإسرائيلية، وقال أحدهم إنهم يجهزون الكمين على مقربة من دبابات الاحتلال وتحت طائراته.

وبعد تفجير الدبابتين استهدف المقاتلون الدبابة الثالثة من دخل أحد المنازل المدمرة، قبل أن ينسحبوا من المكان.