تفاصيل اغتيال قيادي بتنظيم الدولة في إدلب

نفذت قوات أميركية وسورية فجر الأربعاء عملية استهدفت عضوا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.

وهذه هي ثاني غارة في شمال سوريا يتم الإعلان عن مشاركة قوات أميركية فيها، منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المسؤول الأميركي إن الغارة أسفرت عن مقتل عضو في تنظيم الدولة الإسلامية كان يُنظر إليه على أنه مرشح لقيادة التنظيم في سوريا، وأفاد المسؤول بعدم سقوط قتلى أو مصابين من القوات الأميركية خلال العملية.

وذكر مصدر أمني سوري وقناة الإخبارية الحكومية السورية أن الهدف قتل خلال محاولته الهرب.

وقال مصدر سوري آخر إن الهدف كان عراقي الجنسية ومتزوجا من مواطنة فرنسية. ولم يتضح بعد مصير زوجته.

غطاء جوي

وقالت مصادر أمنية سورية وسكان في الحي الذي شهد تنفيذ الغارة في بلدة أطمة بمحافظة إدلب، إن العملية بدأت في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بالتوقيت العالمي).

وذكر مصدر أمني سوري وسكان أن طائرات مروحية وطائرات مسيرة وفرت غطاء جويا.

وقال المصدر الأمني الثاني إن القوات السورية المحلية أقامت حاجزا أمنيا حول الحي، لكن القوات الأميركية هي التي نفذت الغارة.

وقال عبد القادر الشيخ، أحد سكان الحي، إنه كان مستيقظا في وقت متأخر مع ابنه وسمع ضجيجا في الفناء المجاور.

وأضاف الشيخ لرويترز "صحت: من أنتم؟‘ وصاروا يتحدثون معي بالإنجليزية: ارفع يديك".

تفتيش ومصادرة

وذكر أن القوات المسلحة بقيت على أسطح المنازل المجاورة خلال الساعتين التاليتين لبدء العملية، وأنه سمع شخصا على مقربة يتحدث اللغة العربية بلهجة عراقية.

من جانبها، نقلت الإخبارية السورية عن مصدر أمني أن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة قتلت شخصا في عملية إنزال جوي استهدفت منزلا في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وأضاف المصدر أن قوات التحالف فتشت المنزل وصادرت هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية.

وكان البنتاغون قال في يوليو/تموز الماضي إن قواته شنت غارة في محافظة حلب أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية وابنيه البالغين المنتميين إلى التنظيم.

وكانت القوات الأميركية قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في بلدة باريشا في محافظة إدلب في 2019، وقتلت خليفته أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في أطمة عام 2022.