تحالف الصحفيين الأفارقة من أجل غزة يدعو لمعاقبة إسرائيل

دعا "تحالف الصحفيين الأفارقة من أجل غزة" الصحفيين في مختلف البلدان، إلى جانب جميع الهيئات الوطنية واتحادات الصحفيين والاتحادات القارية والدولية الأخرى، إلى رفع أصواتهم ضد الاستهداف المتعمد الذي يتعرض له زملاؤهم الصحفيون الفلسطينيون في غزة.

وقد تأسس "تحالف الصحفيين الأفارقة من أجل غزة" على يد الصحفية النيجيرية إريتي باكاري يوسف، ويضم صحفيين وإعلاميين من أكثر من 20 دولة أفريقية.

وطالب التحالف برفع الأصوات من مختلف أنحاء أفريقيا ضد الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، الذين يُعاقَبون في غزة بسبب مواصلتهم كشف الحقيقة للعالم.

وأضاف: "ولكون الأفارقة يعرفون الوجه القبيح للاستعمار والاحتلال والفصل العنصري، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، ومعاملتها كما عوملت جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري".

وطالب التحالف بالمساءلة والعدالة لزملائهم الفلسطينيين.

وكشف التحالف -في بيان صحفي نُشر أمس 20 أغسطس/آب 2025- عن إستراتيجية إسرائيل في إسكات الإعلام وطمس الحقائق تجاه حملات الإبادة التي تشنها ضد شعب محاصر، خوفا من عيون وأصوات الصحفيين الذين يعملون على نقل الحقائق وتوثيق الجرائم على الأرض.

ودعا التحالف إلى محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم، وفق القانون الدولي، وعلى جرائم القتل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين والشعب الفلسطيني.

وفصّل البيان حجم التآمر على الصحفيين الفلسطينيين، بالقول: "إن صمت العالم وتقاعسه يجعلنا جميعا متواطئين في جرائم قتل زملائنا الفلسطينيين".

وأضاف: "فمنذ أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية وجيشها نيتهم ارتكاب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، قُتل أكثر من 250 صحفيا هناك، في الفترة الأكثر دموية للصحفيين في القرن الـ21".

كما منعت إسرائيل دخول معظم الصحفيين الدوليين إلى غزة لتغطية الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مما جعل العالم يعتمد على شجاعة وثبات الصحفيين الفلسطينيين داخل القطاع.