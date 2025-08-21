مقاطع "القاضي الرحيم" تتصدر منصات التواصل بعد رحيله

نعت منصات التواصل الاجتماعي القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بلقب "القاضي الرحيم" مساء أمس الأربعاء، والذي توفي عن عمر ناهز 88 عاما بعد معركة طويلة مع مرض سرطان البنكرياس.

وعرف كابريو بقضائه في محكمة بلدية بروفيدنس، حيث تميز بأحكامه المفعمة بالرحمة، خاصة تجاه الفقراء وكبار السن، مما أكسبه احترام الكثيرين ولقب "القاضي الرحيم".

وتناول في قاعته قضايا مرورية وبلدية بسيطة مثل مخالفات السير والإيقاف، وذاع صيته عبر برنامج "عالق في بروفيدنس" (Caught in Providence) الذي نقل لقطات من محكمته إلى ملايين المشاهدين، فضلا عن الفيديوهات الفيروسية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار نبأ وفاته أعاد رواد العالم الافتراضي تداول مقاطع مؤثرة من جلسات محاكمته، مشيدين بإنسانيته وتعاطفه ودفء شخصيته.

مصري أب لـ 7 أطفال، قرر القاضي الشهير #فرانك_كابريو إعفاءه من جميع المخالفات المرورية بسبب إعجابه باجتهاده ❤️❤️#ترجمات_أحمد_مباركي pic.twitter.com/QDoeUpjGiv — أحمد مباركي (@iAHMEDco) October 10, 2023

وكتب مغردون أنه كان محبوبا لتواضعه وإيمانه العميق بصلاح البشر، وقد لامس حياة الملايين بعمله داخل المحكمة وخارجها، وترك أثرا لا يمحى في نفوس من عرفوه.

وأكد آخرون أنه سيُذكر ليس فقط كقاض محترم، بل أيضا كزوج وأب وجد وصديق مخلص، وأن إرثه سيبقى حيا في أعمال الرحمة التي ألهم بها الجميع.

ذهبت الى المحكمة برفقة ابنها المصاب بطيف التوّحد فكان هذا الحديث الرائع منه.

– أحيانًا الإلهام يحضر في اكثر الاماكن الغير متوقعة! pic.twitter.com/nXxJ0IXoP1 — فيصل المغلوث (@f9oo) April 23, 2019

وأشار مدونون إلى أن القاضي كابريو علم العالم أن العدالة لا تكتمل إلا بالرحمة، وأنه سيظل رمزا للإنسانية والعدل الرحيم في ذاكرة الناس، مقدمين خالص العزاء إلى أسرته وكل من أحبوه.

ولفت عدد من المدونين إلى أن القاضي كان يتحدث مع المحكومين كما لو كان أبا أو أخا أو صديقا، ونادرا ما فرض غرامات مالية إلا إذا لم يلمس الندم من الشخص.

القاضي الأمريكي فرانك كابريو عمره 81 عام لقبه القاضي الرحيم لأنه يقدم الانسانية والظروف المحيطة على الأنظمة الصارمة

مشهد ظريف له اعجبني وترجمته لكم

ملاحظة ( في المفضلة مقاطع مختلفة مترجمة ستنال اعجابكم أكيد )

ومشاهدة ممتعة ❤ pic.twitter.com/T6oC4o4SzL — دمع السحاب (@mmmaaass) September 29, 2018

واستعاد البعض مواقف مشهودة لتعاطفه مع المهاجرين، ومن بينهم مهاجر سوري مسن اختار العفو عنه، في مشهد إنساني لاقى تفاعلا واسعا.

واختتم ناشطون بالقول إن كابريو اختار أن يترك وراءه الثروة الأثمن: سمعة راسخة في قلوب الناس وذكرى لا ينافسه فيها إلا القليل من بين مليارات البشر، بعدما جسّد نموذجا فريدا للعدالة الرحيمة والروح الإنسانية.

وأعلن حساب القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو على إنستغرام وفاة الرجل، وجاء في نص البيان "محبوب لتعاطفه وتواضعه وإيمانه الثابت بخير الناس، لامس القاضي كابريو حياة الملايين من خلال عمله في المحكمة وما بعدها، ترك دفء روح الدعابة واللطف أثرا لا يُمحى في كل من عرفه".

من جانبه، أمر دان ماكي حاكم ولاية رود آيلاند برفع الأعلام في الولاية على نصف السارية، واصفا كابريو بأنه "كنز الولاية".

وفي وقت سابق، أطل القاضي الراحل من سرير المستشفى في مقطع فيديو مؤثر نشره قبل أيام كشف خلاله عن تعرضه لانتكاسة صحية جديدة.

وبدا "القاضي الرحيم" متأثرا في المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حيث وجّه رسالة إلى متابعيه.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي نشر عبر حسابه على إنستغرام منشورا كشف فيه عودته إلى المستشفى، قائلا "طلبت منكم الصلاة العام الماضي، ويبدو أنكم فعلتم، لأنني تجاوزت فترة صعبة جدا، للأسف واجهت نكسة صحية وعدت من جديد إلى المستشفى، أطلب منكم مرة أخرى أن تتذكروني في صلواتكم إذا أمكن ذلك".