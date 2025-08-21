نصف مليون لاجئ بالكاميرون مهددون بقطع المساعدات

حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أن نصف مليون لاجئ وأكثر السكان هشاشة في الكاميرون قد يواجهون انقطاع المساعدات الغذائية الإنسانية في الأسابيع المقبلة، مع وصول الموارد إلى مستويات حرجة.

وقال البرنامج إنه بدون تمويل عاجل، سيتوقف في نهاية أغسطس/آب الجاري عن تقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لنحو أكثر من 240 ألف شخص فرّوا من النزاعات داخل الكاميرون، كما ستتوقف المساعدات المعيشية الحيوية لأكثر من 200 ألف طفل وأم.

وفي السياق، قال البرنامج إنه سيتوقف عن تقديم الوجبات المدرسية لنحو 60 ألف طفل، مما يعرض صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم للخطر.

وأوضح جيانلوكا فيريرا، مدير فرع برنامج الأغذية العالمي في الكاميرون، أن الأوضاع صارت حرجة، وسيعاني الأطفال من الجوع وتتألم العائلات إذا لم يتم الحصول على تمويل فوري، حسب تعبيره.

وفي مخيم ميناواو شمال البلاد، حيث يقيم اللاجئون من دولة نيجيريا، بدأ برنامج الأغذية العالمي في التوقف عن تقديم المساعدات لـ26 ألف شخص منذ بداية يوليو/تموز الماضي.

وسبق لبرنامج الأغذية العالمي أن قام بالكثير من التدخلات في الكاميرون، إذ قدم في عام 2025 مساعدات غذائية منقذة للحياة لـ523 ألف شخص، من بينهم نازحون داخليا ولاجئون من نيجيريا ودولة جمهورية أفريقيا الوسطى، إضافة إلى مجتمعات مضيفة ضعيفة.

انعكاسات خطيرة

وقد ساعد هذا الدعم في استقرار المجتمعات وتحسين نتائج الطفولة والتعليم ومنع تفاقم الجوع في بعض مناطق الكاميرون الأكثر هشاشة.

لكن مسؤولين في البرنامج يقولون إنه اليوم بات بلا وسائل، وحذروا من أن هذه المكاسب ستتراجع إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل.

ووفقا لتحليل الأمن الغذائي الصادر في مارس/آذار 2025، فمن المتوقع أن يواجه نحو 2.6 مليون شخص في عموم الكاميرون انعداما حادا في الأمن الغذائي بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2025، بزيادة قدرها 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 65.5 مليون دولار أميركي لمواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة، الممتدة من أغسطس/آب 2025 حتى يناير/كانون الثاني 2026.