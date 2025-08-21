الهند تختبر بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على بلوغ الصين

أعلنت الهند أمس الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى يمكنه حمل رأس حربي نووي وقادر عند دخوله الخدمة على الوصول إلى أي نقطة في الصين.

وقالت السلطات الهندية إن الصاروخ "أغني-5" أُطلق بنجاح في ولاية أوديشا (شرق)، مضيفة أن التجربة "أثبتت صحة كل المعايير التشغيلية والتقنية".

والهند والصين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، وهما خصمان يتنافسان على النفوذ في جنوب آسيا، وتدهورت العلاقات بين البلدين في 2020 بعد مواجهة حدودية دامية.

والهند جزء من التحالف الأمني الرباعي (كواد) الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم إليهما كلا من أستراليا واليابان، ويمثل هذا التحالف ثقلا موازنا في مواجهة الصين.

لكن، في مواجهة الاضطرابات التجارية والجيوسياسية العالمية التي أثارتها الحرب الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت الهوة تتقلص بين نيودلهي وبكين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمرة الأولى منذ 5 سنوات الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال قمة في روسيا.

وسيتوجه مودي إلى الصين نهاية أغسطس/آب الجاري، للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون، وستكون هذه أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى الصين منذ 2018.