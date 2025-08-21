أخبار|الهند

الهند تختبر بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على بلوغ الصين

India today successfully test fired for the second time it's long range nuclear capable Agni-5 missile that has a range of over 5000 kilometres. India now joins the select club of nations like United States, UK, Russia, France and China that have the capability to operate a missiles across continents, striking at will in Europe, Asia and Africa. The missile can carry a 1000 kg nuclear warhead and has three rocket motors and was launched from Wheeler Island in India. (Photo by Pallava Bagla/Corbis via Getty Images)
الهند أعلنت العام الماضي عن تجربة صاروخ نووي بعيد المدى (غيتي)
21/8/2025-|آخر تحديث: 15:03 (توقيت مكة)

أعلنت الهند أمس الأربعاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى يمكنه حمل رأس حربي نووي وقادر عند دخوله الخدمة على الوصول إلى أي نقطة في الصين.

وقالت السلطات الهندية إن الصاروخ "أغني-5" أُطلق بنجاح في ولاية أوديشا (شرق)، مضيفة أن التجربة "أثبتت صحة كل المعايير التشغيلية والتقنية".

والهند والصين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، وهما خصمان يتنافسان على النفوذ في جنوب آسيا، وتدهورت العلاقات بين البلدين في 2020 بعد مواجهة حدودية دامية.

والهند جزء من التحالف الأمني الرباعي (كواد) الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم إليهما كلا من أستراليا واليابان، ويمثل هذا التحالف ثقلا موازنا في مواجهة الصين.

لكن، في مواجهة الاضطرابات التجارية والجيوسياسية العالمية التي أثارتها الحرب الجمركية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت الهوة تتقلص بين نيودلهي وبكين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمرة الأولى منذ 5 سنوات الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال قمة في روسيا.

وسيتوجه مودي إلى الصين نهاية أغسطس/آب الجاري، للمشاركة في قمة شنغهاي للتعاون، وستكون هذه أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى الصين منذ 2018.

المصدر: الفرنسية

إعلان