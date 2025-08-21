الشيخ عكرمة صبري: إسرائيل تحاول بسط سيطرتها الكاملة على الأقصى

قال إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري إن المسجد يتعرض لاقتحامات مكثفة وتصعيد مبرمج من أجل فرض واقع جديد وبسط السيادة الإسرائيلية.

وأضاف الشيخ عكرمة في مقابلة مع الجزيرة أن هذه الاقتحامات التي تزايدت من حيث العدد والمسؤولين الذين يشاركون فيها تؤكد رغبة إسرائيل في إنهاء سلطة الأوقاف الإسلامية على المسجد.

وأكد أن المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين يؤدون صلوات تلمودية داخل المسجد تحت حراسة مشددة لإثبات أنه ملك لهم، مشيرا إلى أن هذا التصعيد في الاقتحامات زاد منذ وصول الحكومة الحالية المتطرفة للحكم.

وشدد صبري على أهمية توعية الأجيال الجديدة بأحقية المسلمين في المسجد الأقصى، وناشد الفلسطينيين شد الرحال إلى الأقصى، كما ناشد المسلمين في أنحاء العالم الدفاع عنه، لأنه شأنه شأن الكعبة والمسجد الحرام.

ومع حلول الذكرى الـ56 لحريق الأقصى أكد صبري على أهمية تعريف العالم بما يتعرض له المسجد منذ 1969 من اقتحامات يشارك فيها وزراء وأعضاء في الكنيست وحفريات أسفله.

ولفت إلى أن الإسرائيليين يحاولون التوسع في بسط سيادتهم على المسجد خلال الفترة الحالية بعدما فشلوا في بسطها عبر البوابات الإلكترونية عام 2017.