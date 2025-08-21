الشرع يصدق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر مرسوما يقضي بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

وبحسب المرسوم، يتألف المجلس من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثاهم عبر هيئات ناخبة محلية، في حين يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم من رئيس الجمهورية.

ويحدد النظام الجديد آليات تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى جانب تشكيل اللجان الفرعية.

كما يضع المرسوم شروطا لعضوية اللجان والهيئات الناخبة، من أبرزها استبعاد من شغل مناصب في النظام السابق أو انتمى للقوات المسلحة بعد عام 2011، إضافة إلى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% في الهيئات الناخبة.

وينظم المرسوم إجراءات الطعون ومهام اللجان العليا والفرعية والقانونية، ويهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما شدد على استقلالية اللجان وحيادها التام في ممارسة مهامها.