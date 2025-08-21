اغتيال مسؤول أمني يمني بتفجير عبوة ناسفة في تعز

قتل مسؤول أمني يمني -اليوم الخميس- في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، في عملية اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة.

وقال مصدر أمني -في حديث للجزيرة نت- إن المقدم عبد الله النقيب، مدير أمن مديرية التعزية في تعز، تعرض لعملية اغتيال إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة أثناء مروره في شارع جمال بقلب مدينة تعز.

وأوضح المصدر أنه تم نقل المسؤول الأمني إلى مستشفى الثورة العام في تعز، إلا أنه فارق الحياة جراء إصابته البليغة بالانفجار.

وكان النقيب يشغل منصب مدير أمن مديرية التعزية، إحدى أهم مديريات المحافظة.

وسبق أن قاد حملة أمنية في تعز استهدفت العديد من المطلوبين أمنيا خلال السنوات الماضية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق فوري من قبل السلطات الحكومية حول الحادثة، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

وخلال السنوات القليلة الماضية كانت قد تراجعت كثيرا عمليات الاغتيال في المدينة المكتظة بالسكان والواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.