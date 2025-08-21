إصابة مستوطن وسط الضفة والاحتلال يواصل حملة الاعتقال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطن بجروح طفيفة جراء إطلاق نار في مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة الغربية، في حين تواصل قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والمداهمات.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال تلقيه بلاغا بإطلاق نار على عدد من الإسرائيليين قرب المستوطنة، التي تقع بين بين رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنه دفع بتعزيزات إلى المكان.

من جهتها، أفادت مصادر للجزيرة بأن جيش الاحتلال أغلق مداخل ومخارج بلدة ترمسعيا وسط الضفة.

#عاجل |

•وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيلي قرب مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة الغربية

•الجيش الإسرائيلي: نحقق في حدث أمني وقع قرب مستوطنة ملاخي هشالوم

•وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يدفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم وسط الضفة الغربية#الجزيرة pic.twitter.com/WYGhm3Ywzn — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 21, 2025

اعتقالات واقتحامات

يأتي ذلك بينما أفادت مصادر فلسطينية للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق عدة واعتقلت 5 فلسطينيين في طولكرم، بينهم أسير محرر، مع استمرار العملية العسكرية في المنطقة منذ أكثر من 200 يوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا آخر في سلفيت، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل ببلدات مختلفة في الخليل ورام الله والبيرة وطوباس، حيث أصيب شاب فلسطيني نتيجة الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مساكن الفلسطينيين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

كما قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وقاموا بجولة داخله بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي أمنت فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، شددت تلك القوات من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على المصلين والمواطنين.

إعلان

وشهدت باحات المسجد مشاركة أكثر من 4761 مستوطنا في الاقتحامات الواسعة الأسبوع قبل الماضي فقط، بينهم وزراء وأعضاء كنيست، وسط أداء طقوس استفزازية ورفع أعلام الاحتلال.

استنكار وخسائر

وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل -اليوم الخميس- بحجة الأعياد اليهودية، مؤكدة أن الحرم حق إسلامي خالص، وأن هذه الممارسات تمثل اعتداء صارخا على حرية العبادة.

من جهته، أوضح مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ معتز أبو سنينة أن إغلاق الحرم وحرمان المصلين من دخوله يعد انتهاكا خطيرا، داعيا إلى التحرك لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون خلال يوليو/تموز الماضي 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.​​​​​​​