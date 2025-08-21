بعد رفض.. أوغندا تقبل استقبال مهاجرين مبعدين من أميركا

أعلنت وزارة الخارجية الأوغندية، اليوم الخميس، أن أوغندا أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة لاستقبال مواطنين من دول ثالثة ربما لا يحصلون على حق اللجوء في أميركا، لكنهم يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل ملايين المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك إرسال مدانين بجرائم إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني.

وقال فينسنت باغيري واسوا، وكيل وزارة الخارجية الأوغندية، في بيان: "هذا ترتيب مؤقت يتضمن شروطا، من بينها عدم قبول الأشخاص ذوي السجلات الجنائية أو القُصّر غير المصحوبين بذويهم".

وأضاف واسوا أن أوغندا تفضّل استقبال أشخاص من جنسيات أفريقية بموجب هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن "الطرفين يعملان على وضع الآليات التفصيلية لتنفيذ الاتفاق".

وكان مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأوغندية قد نفى، أمس الأربعاء، تقريرا إعلاميا أميركيا أفاد بأن أوغندا وافقت على استقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، مؤكدا أن البلاد لا تمتلك منشآت كافية لاستيعابهم.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم: "حسب علمي، لم نبرم مثل هذا الاتفاق، ولا نملك المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب مثل هؤلاء المهاجرين المبعدين في أوغندا، لذلك لا يمكننا استقبالهم".

وتُعد أوغندا حليفا للولايات المتحدة في شرق أفريقيا، وتستضيف نحو مليوني لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من دول الجوار مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان.