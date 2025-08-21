الاحتلال يصدر أوامر إخلاء بحق 17 عائلة بالقدس

علّقت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أوامر تقضي بمنع دخول أراض في حي المشاهد ببلدة أم طوبا، جنوب شرقي القدس المحتلة، بدعوى مصادرتها وتسجيلها لمصلحة ما يُعرف بـ"الصندوق القومي اليهودي".

وأفاد سكان الحي بأن 17 عائلة مقدسية تسلمت قرارات بإخلاء منازلها خلال الفترة المقبلة، بعد أن فوجئوا أواخر العام الماضي بتسجيل أراضيهم لمصلحة الصندوق المذكور ضمن ما يسمى بمشروع "تسجيل وتسوية الأراضي" الذي أقرته حكومة الاحتلال عام 2018، وفقا لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بالمدينة.

وكانت ما تسمى "دائرة الأراضي الإسرائيلية" قد أصدرت في يونيو/حزيران الماضي أوامر هدم وإخلاء شملت 18 منزلا في الحي، رغم أن معظمها قائم منذ 4 عقود ويحمل تراخيص رسمية.

وخلال الأسبوع المنصرم، وزعت طواقم الإدارة المدنية برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 42 إخطار هدم لمنشآت في كل من منطقة المشتل ووادي جمل ووادي الحوض في بلدة العيزرية، شرقي القدس، بذريعة إقامة الشارع الاستيطاني الذي تُطلق عليه إسرائيل اسم "نسيج الحياة" ويسميه الفلسطينيون شارع "السيادة".

وتتصاعد إجراءات الاحتلال في مدينة القدس عبر إصدار أوامر بتهجير وإخلاء عشرات المقدسيين، في خطوة يقول الأهالي إنها تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة عبر السيطرة على مزيد من الأراضي وتحويلها إلى مشاريع استيطانية.