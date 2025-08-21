أبو سلمية يحذر من إبادة جماعية بعد مطالبة الاحتلال بإخلاء مستشفيات غزة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية إن جيش الاحتلال أبلغ السلطات الصحية في قطاع غزة بوضع خطة لإخلاء مستشفيات مدينة غزة في إطار تحضيراته لاحتلال المدينة، محذرا من ارتكاب أكبر إبادة جماعية في العصر الحديث.

وأكد أبو سلمية -في حديثه للجزيرة- أن إخلاء مستشفيات غزة يعني حكم الإعدام على أكثر من ألفي مريض في مستشفيات المدينة (الشفاء والمعمداني والخدمة العامة والرنتيسي للأطفال)، مشيرا إلى وجود أكثر من 120 مريضا في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال.

وحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أبلغوا هذا الأسبوع "المسؤولين في القطاع الطبي والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة من أجل الاستعداد لإخلاء (تهجير) السكان جنوبا".

ووفق أبو سلمية، لا يوجد أي مكان في مدينة غزة أو جنوبها قادر على استيعاب هذا العدد الكبير من الجرحى والمرضى، لافتا إلى تواصل السلطات الصحية في غزة مع منظمات دولية وإنسانية لإبلاغها باستمرار العمل في مستشفيات غزة وعدم مغادرتها.

كما سيكون مصير مليون و300 ألف شخص في خطر شديد "إذا نفذ الاحتلال تهديداته باجتياح مدينة غزة"، فضلا عن آلاف الضحايا بسبب اكتظاظ المنطقة بالمخيمات وخيام النازحين.

وأجرى ضباط من وحدة "منسق أعمال الحكومة" الإسرائيلية اتصالات أول أمس الثلاثاء بمسؤولين في القطاع الصحي لإبلاغهم بـ"احتمال دخول الجيش إلى مدينة غزة"، وما أطلق عليه "إخلاء كاملا للسكان من الشمال إلى الجنوب"، وفق البيان.

ورغم تأكيده أنه لا يوجد حاليا أي إخلاء لمستشفيات غزة، فإن أبو سلمية وصف المشهد بالخطير، إذ ستكون خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة بمثابة أكبر إبادة جماعية حقيقية في العصر الحديث، إلى جانب تهجير السكان قسرا ومن دون أي مقومات طبية وإنسانية.

وأكد المسؤول الصحي البارز أن تجربة الفلسطينيين مع الاحتلال مريرة، وتؤكد عدم اكتراثه بأي قوانين ومواثيق دولية بعد اقتحامه سابقا مستشفيات الشفاء والإندونيسي وكمال عدوان و"غزة الأوروبي" وغيرها، محذرا من إقدامه على قصف مستشفيات غزة بمن فيها من مرضى وجرحى.

وطالب بحماية دولية وأممية عاجلة من المنظمات الدولية للمنشآت الطبية في قطاع غزة في ظل الخشية على حياة المرضى والجرحى وكذلك الطواقم الطبية العاملة في هذه المستشفيات بعد مقتل المئات منهم داخل المستشفيات، فضلا عن اعتقالات كثيرة شملتهم.

وقال أبو سلمية إن الاحتلال يركز استهدافاته حاليا في شمالي مدينة غزة وجنوبيها ووسطها، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما الذي تريده إسرائيل، كما أن خيارات المنظمات الدولية قليلة وأياديها مكبلة وتأتمر بأمر الاحتلال.

ودعا المنظمات الدولية للبقاء مع الطواقم الطبية العاملة في مدينة غزة، مطالبا بوقف الحرب والمقتلة في قطاع غزة فورا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة في ظل نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية وعدم توفر غرف العمليات.

وأكد أن مستشفيات قطاع غزة تفقد يوميا العشرات من الجرحى كان بالإمكان علاجهم لو توفرت لدى الأطقم الطبية الإمكانيات اللازمة، وكذلك لا يوجد مكان لاستقبال الجرحى، في حين باتت ثلاجات الشهداء مملوءة.