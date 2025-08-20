35 شهيدا بغزة منذ الفجر والاحتلال يقتل طفلا كل 40 دقيقة

أكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 35 فلسطينيا -بينهم أطفال- بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الأربعاء، في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن من بين شهداء اليوم 10 من منتظري المساعدات أصيبوا بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وقال مصدر في خدمات الإسعاف والطوارئ إن طفلين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة السامر في مدينة غزة.

وذكر المصدر أن الغارة الإسرائيلية دمرت المنزل المستهدف بالكامل وألحقت أضرارا كبيرة بالمنازل المجاورة.

كما استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة هم زوجان وأطفالهما إثر غارة جوية استهدفت خيمة نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي غارة أخرى، استشهد 4 فلسطينيين -بينهم أطفال- بخيمة للنازحين قرب الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، كما قُتل طفلان وأصيب آخرون في قصف على منزل قرب شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مزيد من الفلسطينيين بسبب التجويع.

وقالت الوزارة إن 3 أشخاص استشهدوا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن العدد الإجمالي لشهداء التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 266، بينهم 112 طفلا.

هجوم مكثف على حي الزيتون

من ناحية أخرى، يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي هجومه المكثف على حي الزيتون في مدينة غزة ضمن خطة إعادة احتلال القطاع.

وأدى ذلك إلى استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وإصابة آخرين واندلاع حريق في المكان إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى الأوقاف الذي يؤوي نازحين بشارع البساتين.

وأفادت الأناضول بأن قوات الاحتلال واصلت اليوم قصفها المدفعي والجوي على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة، وسُمعت انفجارات بمناطق مختلفة من القطاع.

ودمرت القوات أكثر من 400 منزل ومنشأة مدنية، وسط استهداف مستمر للمواطنين بالغارات الجوية والقصف المدفعي.

ويشهد الحي نزوحا متواصلا للسكان الذين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة، في حين تواصل آليات الاحتلال عمليات التجريف والتدمير في المحورين الشرقي والجنوبي.

قتل الأطفال

وفي سياق متصل، قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش في تصريحات للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا كل 40 دقيقة في غزة، وإن 28 طفلا يقتلهم قصف الاحتلال يوميا.

وأضاف البرش أن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية، 50% منهم تم تسجيل إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 540 طفلا قُتلوا كل شهر على مدار الأشهر الخمسة الماضية.

وفي تصريحات أخرى، أكد البرش في تدوينة أن نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات بلغت 300%، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الكارثة الصحية والإنسانية.

احتلال غزة

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان إيال زامير صدّقا على خطة احتلال مدينة غزة بناء على القرار الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش بدأ اليوم باستدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط سينضمون إلى 70 ألف جندي وضابط احتياط سبق أن تم استدعاؤهم قبل أسبوعين، وذلك في إطار الاستعدادات العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي قرر تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط وتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط 40 يوما إضافية.