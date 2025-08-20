مسؤول أوغندي: لم نوافق على استقبال مهاجرين مبعدين من أميركا

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأوغندية اليوم الأربعاء إن أوغندا لم تبرم أي اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال مهاجرين مبعدين، نظرا لافتقارها إلى البنية التحتية اللازمة لذلك.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم "حسب علمي، لم نبرم مثل هذا الاتفاق، ولا نملك المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب مثل هؤلاء المهاجرين المبعدين في أوغندا، لذلك لا يمكننا استقبالهم".

وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" قد أفادت أمس الثلاثاء استنادا إلى وثائق داخلية بأن واشنطن توصلت إلى اتفاقات ترحيل مع هندوراس وأوغندا، في إطار جهودها لعقد المزيد من التفاهمات مع دول تقبل استقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة رغم أنهم ليسوا من مواطنيها.

ويهدف الرئيس دونالد ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وتسعى إدارته إلى زيادة عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال مدانين بجرائم إلى جنوب السودان وإسواتيني المعروفة سابقا باسم "سوازيلاند".