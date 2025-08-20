الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته شمال ووسط قطاع غزة

أفادت مصادر بمستشفيات غزة أن 20 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي على مناطق بالقطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

وقال مصدر بالمستشفى المعمداني في غزة إن فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف مبنى يؤوي نازحين بحي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

كما قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن شخصين استشهدا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين أمام بوابة الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

بينما أفاد مصدر في مستشفى العودة شمال قطاع غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بشارع العشرين في النصيرات وسط القطاع.

وقال مجمع ناصر الطبي بخان يونس إن 3 استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم خان يونس، جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بأحزمة نارية منطقة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

ويأتي استمرار القصف الإسرائيلي في وقت قالت فيه وسائل إعلام عبرية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير صدَّقا على خطط احتلال مدينة غزة بناء على القرار الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر إن الجيش الإسرائيلي قرر تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط، وتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط 40 يوما إضافية.

شهداء التجويع

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مزيد من الفلسطينيين بسبب التجويع، وقالت الوزارة إن 3 أشخاص آخرين توفوا خلال الساعات الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لشهداء التجويع وسوء التغذية ارتفع إلى 266، بينهم 112 طفلا.

إعلان

كما أعلنت المستشفيات بغزة استشهاد 51 فلسطينيا أمس الثلاثاء، بينهم 7 من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة مستمرة أزهقت أرواح الكثيرين.