هل هددت واشنطن زيلينسكي إذا لم يرتد "بدلة رسمية"؟

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بشائعة مفادها، أن البيت الأبيض طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يرتدي بدلة رسمية أثناء لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى حد التهديد بحرمانه من دخول البيت الأبيض إن لم يلتزم بالزي المطلوب.

وقد عزّز الشائعة ظهورُ زيلينسكي من داخل البيت الأبيض أمس الاثنين، مرتديا بدلة سوداء، من دون ربطة عنق، على خلاف ما فعله في زيارته السابقة في فبراير/شباط الماضي، حين أثار حضوره بزيه العسكري ضجة في واشنطن.

أما هذه المرة، فقد حظي مظهره بثناء مباشر من ترامب الذي استقبله قائلا: "رائعة.. أحبها"، في إشارة إلى البدلة التي ارتداها زيلينسكي خلال اللقاء.

President Trump welcomes President Zelenskyy to the White House 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/AUNT7Ayvaj — Margo Martin (@MargoMartin47) August 18, 2025

ولم يقتصر الحديث عن البدلة على منصات التواصل، بل انتقل إلى أروقة البيت الأبيض؛ إذ بادره الصحفي بريان غلين -المراسل الذي أحرجه في زيارته السابقة- بتعليق مازحا: ترتدي بدلة..!! فأجابه زيلينسكي بابتسامة، "أنت أيضا ترتدي البدلة ذاتها التي كنت ترتديها المرة الماضية".

BRIAN GLENN COMPLIMENTS ZELENSKYY'S SUIT A quick moment of laughter shared in the Oval Office between reporters, @POTUS, and Zelenskyy.@BrianGlennTV pic.twitter.com/auDb2xfKtE — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) August 18, 2025

وكان غلين وجه سؤالا ساخرا للرئيس الأوكراني قبل أشهر، حين تحوّل لقاؤه مع ترامب إلى ما يشبه المشادة العلنية أمام الكاميرات: "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت تقابل أعلى منصب في هذا البلد، وترفض ارتداءها..!"

الشائعة المنتشرة وصفها بعض المعلقين بأنها "إهانة متعمدة" من حليف يرجى منه الدعم والمساعدة، لا السخرية والتأديب وإن أتى بشكل مبطن، بينما رأى آخرون أنها فعلا "رسالة تأديب مبطنة" للرئيس الذي اعتاد منذ فبراير/شباط 2022 الظهور بالزي العسكري.

بداية القصة

انتشار الشائعة بدأ من تغريدة نشرها حساب موثق يدعى @defense_civil25، يعرف نفسه بأنه متخصص في "أخبار الأمن الداخلي الأميركي"، جاء فيها: "البيت الأبيض أبلغ الوفد الأوكراني بضرورة ارتداء زيلينسكي بدلة رسمية، وإلا فلن يُعقد أي اجتماع! أحسنت.. هذا اجتماع رسمي، ويتطلب أعلى درجات الحفاظ على البروتوكول".

🚨Update: The White House has informed the Ukrainian delegation that Zelensky MUST wear a suit or there will be no meeting! Bravo White House. It’s a formal meeting, and the presidency of the U.S. is an institution that demands the highest level of formality! pic.twitter.com/w1ZIUayFyU — US Homeland Security News (@defense_civil25) August 16, 2025

ونُشرت التغريدة في 16 أغسطس/آب الجاري، وحظيت بأكثر من 10 ملايين مشاهدة، وآلاف التفاعلات، ما ساهم في تسريع انتشارها عالميا، لتتحول لاحقا إلى "قصة" تتصدر عدة منصات.

وقد نشرت صحيفة ديلي إكسبرس الأميركية، أن إشارات وصلت إلى زيلينسكي تحذره من تجنب تكرار موقف السجال الذي حدث في فبراير/شباط الماضي بسبب زيّه غير الرسمي، الأمر الذي زاد من وتيرة انتشار الشائعة.

وساهم في انتشارها أكثر، أن شاركها عشرات المغردين والمنصات غير الرسمية بنسخ مشابهة، مع تعليقات ساخرة أو ناقدة للرئيس الأوكراني.

هذا الادعاء لم يقتصر على النطاق الغربي، إذ سرعان ما ترجم إلى العربية، وتناقلته حسابات وصفحات إخبارية بعنوان: "البيت الأبيض يلزم زيلينسكي ارتداء بدلة رسمية، وإلا فلا لقاءات دبلوماسية".

🚨⚡️ عـاجـل: البيت الأبيض أبلغ الوفد الأوكراني أن زيلينسكي مُلزم بارتداء بدلة رسمية وإلا فلن تُعقد أي لقاء! pic.twitter.com/P6Sqmr3OYm — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) August 17, 2025

ودرج الرئيس الأوكراني، منذ اندلاع الحرب الروسية عام 2022، أن يجعل من مظهره رسالة سياسية بحد ذاته؛ فالقميص العسكري الأخضر والسترة الميدانية حلا محل البدلة الرسمية، في سلوك مغاير للبروتوكول الذي يحكم اللقاءات السياسية والدبلوماسية.

التحقق من الشائعة

غير أن مراجعة من فريق "الجزيرة تحقق" للتصريحات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية والوفد الأوكراني في واشنطن، لم تُظهر أي ذكر مباشر أو غير مباشر لطلب أو شرط يفرض على زيلينسكي تغيير ملابسه أو الالتزام بزي رسمي محدد خلال الزيارة.

وباستثناء ما نقلته بعض المصادر المجهولة لموقع أكسيوس، لم يظهر أي دليل علني يؤكد أن مسؤولي البيت الأبيض فرضوا على الرئيس الأوكراني ارتداء بدلة رسمية كشرط للقاء الرئيس الأميركي.

وأجرى الفريق تحليلا موسعا باستخدام أدوات بحث متقدمة، استندت إلى كلمات مفتاحية بمختلف اللغات بما فيها الأوكرانية، شملت أرشيف الأخبار والمنشورات الرسمية والمقابلات الصحفية. لكنه لم يعثر على أي دليل يدعم صحة الرواية المتداولة، ومع ذلك يبقى من المهم التنويه إلى أنه لا يمكن الجزم بما دار في الكواليس بعيدا عن الأضواء.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني سبق وأن أجاب عن هذه النقطة، في أكثر من مناسبة سابقة، مؤكدا أن ظهوره بالزي العسكري يمثل موقفا رمزيا سياسيا وشعبيا خلال الحرب، وقال في أحد اللقاءات: "سأرتدي البدلة الرسمية عندما تنتهي الحرب".