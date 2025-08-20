هجوم على قافلة مساعدات بدارفور ودعوات دولية لهدنات إنسانية

تعرضت قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم، اليوم الأربعاء، بالقرب من مدينة مليط التي تعاني المجاعة في شمال إقليم دارفور بالسودان، في حين دعت دول عدة إلى "هدنات إنسانية" لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية غيفت واتاناساثورن إن "ثلاثا بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة" اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكدا سلامة الطواقم الإنسانية.

وأوضح واتاناساثورن أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة مليط "التي تتفشى فيها المجاعة" أثناء توجهها إلى قرية الصيّاح في ولاية شمال دارفور، ولم يحدد المتحدث الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وشدد واتاناساثورن على ضرورة "احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة الطواقم والإمدادات الإنسانية". وأكد أن "عاملي ومواد الإغاثة ينبغي ألا يكونوا هدفا" لأعمال العنف.

هدن إنسانية

وفي شأن متصل، دعت الولايات المتحدة ودول عدة بينها مصر والسعودية والإمارات إلى "هدنات إنسانية" في السودان، لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري.

جاء ذلك في بيان صادر عن "مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" التي تضم حكومات الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية والإمارات ومصر، بجانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ومنتصف أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وخلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في مايو/أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع".

ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارًا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".