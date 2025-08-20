مصرع العشرات بحادث سير غرب أفغانستان

قال متحدث باسم حكومة إقليم هرات في غرب أفغانستان إن الإقليم شهد وقوع حادث سير مروع أسفر عن مقتل 71 شخصا بينهم 17 طفلا، في حين أن الشرطة أعلنت مقتل 50 شخصا في الحادث.

وأوضح المتحدث أحمد الله متقي لرويترز أن الحادث وقع عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحّلين إلى العاصمة كابل بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة المحلية ومسؤول إقليمي بأن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم في غرب أفغانستان الثلاثاء جراء حادث مروري لحافلة ركاب تقلّ مهاجرين عائدين من إيران.

وقالت الشرطة إنه بسبب السرعة المفرطة والإهمال انحرفت الحافلة عن الطريق الرئيسي واصطدمت بشاحنة في ولاية هرات.

وأفاد محمد يوسف سعيدي الناطق باسم الحاكم الإقليمي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحافلة كانت تقل أفغانا عادوا أخيرا من إيران وكانوا في طريقهم إلى العاصمة كابل، ضمن عملية ترحيل ضخمة نفّذت في الأشهر الأخيرة.

وقال سعيدي إنّ جميع الركاب كانوا مهاجرين استقلّوا الحافلة في إسلام قلعة، وهي نقطة عبور حدودية.

وعاد عدد كبير من الأفغان من إيران في الأشهر الأخيرة بعدما بدأت طهران حملة ضغط لدفع ملايين المهاجرين إلى المغادرة.

ومنذ مطلع العام، عاد 1.5 مليون شخص على الأقل إلى أفغانستان من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين من عقود من الحرب والأزمات الإنسانية، بحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الشرطة في منطقة غوزارا إن الحافلة اصطدمت أولا بدراجة نارية ثم اصطدمت بالشاحنة التي كانت محملة بالوقود، مشيرة إلى أن الاصطدام تسبب في اندلاع حريق. ونجا ثلاثة من ركاب الحافلة فقط، بحسب الشرطة.

وحوادث الطرق شائعة في أفغانستان ويعود ذلك جزئيا إلى حالة الطرق السيئة بعد عقود من الحرب والقيادة المتهورة وعدم وجود تنظيم.