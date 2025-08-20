أخبار|أفغانستان

مصرع العشرات بحادث سير غرب أفغانستان

ISLAM QALA, AFGHANISTAN - JULY 2: Buses can be seen on the Iranian side of the border as they bring back afghan returnees forced to leave the country, on July 2, 2025 in Islam Qala, Afghanistan. Over 256,000 Afghans left Iran for Afghanistan last month, according to the UN's International Organization for Migration (IOM), ahead of a July 6 deadline imposed by the Iranian government for all undocumented Afghans to leave the country. The number of Afghans in Iran had swelled in recent years after the Taliban regained control of the country in 2021. The wave of recent returns, which has been exacerbated by the recent war between Israel and Iran, are overwhelming humanitarian provisions at the border, according to the UN's refugee co-ordinator for Afghanistan. Many NGOs that provide such humanitarian relief in Afghanistan are also grappling with cuts to foreign aid budgets, most notably the cancellation of programs funded by USAID, the United States Agency for International Development. (Photo by Elise Blanchard/Getty Images)
الحافلة كانت تحمل عشرات المهاجرين الأفغان العائدين إلى بلادهم من إيران (غيتي-أرشيف)
20/8/2025-|آخر تحديث: 03:25 (توقيت مكة)

قال متحدث باسم حكومة إقليم هرات في غرب أفغانستان إن الإقليم شهد وقوع حادث سير مروع أسفر عن مقتل 71 شخصا بينهم 17 طفلا، في حين أن الشرطة أعلنت مقتل 50 شخصا في الحادث.

وأوضح المتحدث أحمد الله متقي لرويترز أن الحادث وقع عندما اشتعلت النيران في حافلة تقل مهاجرين مرحّلين إلى العاصمة كابل بعد اصطدامها بشاحنة ودراجة نارية.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة المحلية ومسؤول إقليمي بأن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم في غرب أفغانستان الثلاثاء جراء حادث مروري لحافلة ركاب تقلّ مهاجرين عائدين من إيران.

وقالت الشرطة إنه بسبب السرعة المفرطة والإهمال انحرفت الحافلة عن الطريق الرئيسي واصطدمت بشاحنة في ولاية هرات.

وأفاد محمد يوسف سعيدي الناطق باسم الحاكم الإقليمي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحافلة كانت تقل أفغانا عادوا أخيرا من إيران وكانوا في طريقهم إلى العاصمة كابل، ضمن عملية ترحيل ضخمة نفّذت في الأشهر الأخيرة.

وقال سعيدي إنّ جميع الركاب كانوا مهاجرين استقلّوا الحافلة في إسلام قلعة، وهي نقطة عبور حدودية.

وعاد عدد كبير من الأفغان من إيران في الأشهر الأخيرة بعدما بدأت طهران حملة ضغط لدفع ملايين المهاجرين إلى المغادرة.

ومنذ مطلع العام، عاد 1.5 مليون شخص على الأقل إلى أفغانستان من إيران وباكستان اللتين استضافتا لفترة طويلة ملايين الأفغان الفارين من عقود من الحرب والأزمات الإنسانية، بحسب وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الشرطة في منطقة غوزارا إن الحافلة اصطدمت أولا بدراجة نارية ثم اصطدمت بالشاحنة التي كانت محملة بالوقود، مشيرة إلى أن الاصطدام تسبب في اندلاع حريق. ونجا ثلاثة من ركاب الحافلة فقط، بحسب الشرطة.

وحوادث الطرق شائعة في أفغانستان ويعود ذلك جزئيا إلى حالة الطرق السيئة بعد عقود من الحرب والقيادة المتهورة وعدم وجود تنظيم.

المصدر: الجزيرة + وكالات

