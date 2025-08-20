مسؤول أفريقي بارز: حكومات القارة عقبة أمام زيادة الإنتاج الزراعي

قال وانديلي سيهلوبو، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي الرئاسي في جنوب أفريقيا، إن العقبة الرئيسية أمام زيادة الإنتاج الزراعي في أفريقيا هي الأنظمة الحاكمة التي لا تتبنّى سياسة الانفتاح على التكنولوجيا واستخدام البذور الهجينة والمحاصيل المعدلة وراثيا.

وجاءت تصريحات وانديلي سيهلوبو خلال حوار أجراه معه محرر الشؤون الأفريقية في فايننشال تايمز ديفيد بيلينغ، سلّط فيه الضوء على الكثير من المسائل المهمة ومنها: أهمية السوق الحرة ودورها في تحفيز المزارعين، وكذا تقليص المساعدات الزراعية والغذائية، والمقاومة التي تواجهها المحاصيل المعدلة وراثيا في القارة.

وحول نقص التمويل وانعكاساته على الإنتاج الزراعي في أفريقيا، قال المسؤول الجنوب أفريقي إن نصف ميزانية برنامج الغذاء العالمي تأتي من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مولت الكثير من المشاريع البحثية المتعلقة بالزراعة وقدّمت الأسمدة، الأمر الذي مكّن هذا العام من زيادة المحاصيل الزراعية.

لكن المسؤول الاقتصادي في حكومة جنوب أفريقيا قال إن التأثير الحقيقي لنقص المساعدات سيظهر بعد عام أو عامين من قطعها.

وردا على سؤال حول أسباب الاستمرار في نقص معدلات الإنتاج الزراعي في أغلب دول القارة، قال سيهلوبو إن معدلات إنتاج الحبوب الأساسية ظل ثابتا منذ 3 عقود حيث إن الهكتار ينتج طنا واحدا، بينما في دولة جنوب أفريقيا ينتج حوالي 6 أطنان، وهو الأمر الذي يعزى إلى اختلاف أنواع البذور واعتماد المحاصيل المعدلة وراثيا.

وأشار سيهلوبو إلى أن ضعف البنية التحتية العامة من طرق وسكك حديدية، وكذا مرافق التخزين والتعبئة للمزارعين الذين ينتجون الزهور أو الفواكه، زاد من التحديات التي تعيق زيادة المحاصيل في القارة.

وأوضح أن أفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء جنوب أفريقيا، يوجد بها حوالي 80% من الأراضي الريفية لا تملك سندات ملكية، ما يجعل هذه المناطق غير قابلة لتطوير الزراعة.