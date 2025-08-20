محكمة تنزانية تحظر التغطية الإعلامية لمحاكمة زعيم المعارضة

حظرت محكمة في تنزانيا، أمس الاثنين، التغطية المباشرة لجلسات محاكمة زعيم المعارضة توندو ليسو المتهم بالخيانة وتهديد الأمن العام، وهو ما انتقده الزعيم المعتقل واعتبره جزءا من حملة التضييق التي قال في وقت سابق إنها تستهدفه.

وكانت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد اعتقلت توندو في أوائل أبريل/نيسان الماضي بتهمة الخيانة ونشر معلومات كاذبة، وذلك بعد أن نظم احتجاجات عمت جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإصلاح القانون الانتخابي.

وفي السياق، قال مسؤولون في حزب "تشاديما" المعارض الذي يترأسه توندو إن قرار المحكمة بمنع نقل وقائع المحاكمة يعني العمل في الظلام، ويحول دون معرفة ما يجري خاصة من طرف أنصار الزعيم المعتقل.

تبريرات القضاء

من جانبه، قال فرانكو كيسواغا، كبير القضاة المقيمين، إن الحظر يهدف إلى حماية شهود الادعاء المدنيين، استجابة لطلب قدمه المدعي العام الذي اعتبر أن من الضروري إخفاء هوياتهم.

وقال زعيم المعارضة، الذي يدافع عن نفسه بعد أن استغنى عن محاميه الأسبوع الماضي، إنه يجب تحقيق العدالة ومشاهدتها تتجسّد على أرض الواقع من طرف المواطنين.

ويعتبر توندو ليسو زعيم أكبر أحزاب المعارضة في تنزانيا، وكان قد نجا عام 2017 من محاولة اغتيال تعرّض خلالها لإطلاق النار، كما حل في المرتبة الثانية بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكن حزبه منع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.