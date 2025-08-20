الدفاع المدني بغزة يحذر من تبعات خطيرة جراء الاجتياحات الإسرائيلية

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من التبعات الإنسانية الخطيرة على السكان في المناطق التي يعيد الجيش الإسرائيلي اجتياحها، مع استعداد قواته لتنفيذ خطط احتلال مدينة غزة، في حين أكدت منظمات إنسانية دولية أن إسرائيل لا تزال تمنع وصول الخيام ومستلزمات الإيواء إلى القطاع المحاصر منذ نحو 6 أشهر.

وقال الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يجبر سكان المناطق التي يجتاحها على النزوح نحو ما يسميها منطقة إنسانية آمنة، في إطار "سياسة تهدف إلى تكريس معاناة المواطن وتضع أمامنا كجهة تقدم الخدمة الإنسانية عوائق عديدة في الاستجابة لنداءات الإغاثة".

وأوضح الدفاع المدني أنه يتلقى نداءات استغاثة على مدار الساعة من مواطنين محاصرين في تلك المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال، وبات يعتبرها "منطقة عسكرية غير آمنة".

وأكد أن طواقمه لم تتمكن من الاستجابة لأغلب هذه النداءات حتى اللحظة، خاصة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وفي جباليا شمالي القطاع وخان يونس جنوبا، بسبب خطورة العمل في هذه المناطق في ظل رفض الاحتلال الموافقة على طلبات التنسيق للسماح بالعمل الإنساني هناك.

تهجير وحصار

وحذر الدفاع المدني من "التبعات الإنسانية الخطيرة للسياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى محاصرة المواطنين النازحين تدريجيا في هذه المنطقة الإنسانية وسط قطاع غزة"، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار الاحتلال على احترام القانون الإنساني الدولي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة "عربات جدعون الثانية" للسيطرة على المدينة مستدعيا عشرات آلاف الجنود، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

إعلان

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. كما استشهد 269 فلسطينيا جراء التجويع، بينهم 112 طفلا.

منع مستلزمات الإيواء

في غضون ذلك، حذرت منظمات إنسانية دولية من استشهاد مزيد من الفلسطينيين جراء استمرار منع دخول الخيام ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة رغم إعلان إسرائيل أنها ستسمح بدخولها من يوم الأحد الماضي.

وأكدت هذه المنظمات أن إسرائيل تمنع إدخال الخيام والمواد اللازمة للإيواء منذ قرابة 6 أشهر، بحجة أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية.

وقال مسؤولون من 5 منظمات إنسانية من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة في تصريحات لوكالة رويترز إن هناك عقبات إسرائيلية تحول دون دخول هذه المستلزمات حتى الآن.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن أكثر من 1.3 مليون شخص في غزة بحاجة إلى الخيام وإنها تتوقع موجات أخرى من النزوح عندما تبدأ إسرائيل هجومها لاحتلال مدينة غزة.