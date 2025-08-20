عاجل | مواقع إسرائيلية: مسلحون من حماس حاولوا أسر جنود إسرائيليين خلال الهجوم على موقع لواء كفير في رفح

مواقع إسرائيلية: مسلحون من حماس حاولوا أسر جنود إسرائيليين خلال الهجوم على موقع لواء كفير في رفح

مسلحون يهاجمون نقطة تمركز للواء كفير في رفح ومروحيات الجيش تجلي مصابين

مواقع إسرائيلية: نقل 3 جنود مصابين إلى المستشفيات إثر الحدث الأمني في رفح

إذاعة الجيش الإسرئيلي: إحباط هجوم لأكثر من 10 مسلحين حاولوا مداهمة موقع إسرائيلي في حادثة استثنائية بخان يونس

القناة 14 الإسرائيلية: مسلحون حاولوا اقتحام موقع للجيش جنوبي قطاع غزة والجنود ردوا بإطلاق النار عليهم

يسرائيل هيوم: اشتباكات بعد هجوم أكثر من 10 مسلحين على موقع للجيش جنوبي قطاع غزة

يسرائيل هيوم: الجيش يعتقد أن الخلية المسلحة كانت تخطط لاقتحام الموقع العسكري جنوبي القطاع واختطاف جنود

يديعوت أحرونوت: إصابة 3 جنود إسرائيليين في الهجوم على موقع عسكري جنوبي قطاع غزة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا رصدت الخلية الفلسطينية وطائراتنا الحربية شاركت في صد المهاجمين وقتلت بعضهم

يديعوت أحرونوت: حالة أحد الجنود الإسرائيليين المصابين في الحدث الأمني خطيرة

