جيش الاحتلال يتجه إلى يهود الشتات لتشجيعهم على التجنيد

قال مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيتجه إلى أكبر الجاليات اليهودية في الشتات لتشجيعهم على التجنيد، بسبب النقص الحاد في عدد الجنود.

ونقلت قناة "أي بي سي" الأميركية عن المسؤول أن الجيش وجه نداء للجاليات اليهودية في الخارج بسبب النقص الحاد في الجنود.

وأضاف أن نقص الجنود وقلة تجنيد الحريديم يدفعان لاستنفاد كل السبل لسد الحاجة، وأن النقص في عدد الجنود يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف جندي.

وتعارض أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة وقطاعات شعبية توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- نحو سن قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرين أنها سياسة تمييزية.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل فلسطينية في غزة، أبرزها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين إسرائيليين في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإلى جانب القتلى، أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطيرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 61 ألفا و944 شهيدا، و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.