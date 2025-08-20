عائلات الأسرى الإسرائيليين تتعهد بمنع نتنياهو من إفشال الصفقة مجددا

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بتقديم مطالب تعجيزية، مؤكدة أنها لن تسمح له بإفشال الصفقة كي لا يموت أبناؤها في ما وصفته بفخاخ الموت.

وتوعدت العائلات بمواصلة التظاهر حتى إبرام صفقة تبادل شاملة، ووجهت رسالة لنتنياهو قالت فيها إن الإسرائيليين يريدون عودة الـ50 أسيرا لا مزيدا من أخبار مقتل الجنود.

وطالبت بضرورة التوصل لصفقة شاملة، مشيرة إلى أن ما كان يجب المصادقة عليه أمس هو إعادة آخر أسير، في إشارة إلى إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير على خطط احتلال مدينة غزة بناء على القرار الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

واعتبرت عائلات الأسرى أن بحث خطط احتلال غزة وإفشال الصفقة الموجودة على طاولة رئيس الوزراء طعنة في القلب.

مباحثات وقرارات

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر إن الجيش الإسرائيلي قرر تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط، وتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط 40 يوما إضافية.

وجاء قرار كاتس وزامير بعد مباحثات أجرياها في مقر قيادة وزارة الدفاع الكرياه بمدينة تل أبيب، للموافقة على خطط احتلال مدينة غزة.

وفي الثامن من أغسطس/آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وفي 11 أغسطس/آب الجاري، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

مفاوضات وتفاصيل

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات في القاهرة حرصت حركة حماس على مشاركة كافة الفصائل فيها، حتى يكون الموقف موحدا ولا تُتهم بأنها أفشلت المفاوضات وعرّضت سكان القطاع للتصعيد العسكري.

ووفقا للصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال، ينص المقترح الجديد على تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل 1700 أسير فلسطيني منهم 45 من ذوي المؤبدات و15 من ذوي الأحكام العالية.

وينص المقترح على الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة التي ستستمر 60 يوما يجري فيها التفاوض على وقف شامل للحرب.

وسيُفرج عن أسيرين آخرين في اليوم الـ50 من الهدنة، وبالمثل سيفرج عن جثث القتلى الإسرائيليين تدريجيا، وفق المسحال.

ومن الأسرى الفلسطينيين الـ1700 المشمولين بالاتفاق المطروح 1500 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 62 ألف شهيد، وما يزيد عن 156 ألفا و500 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة مستمرة أزهقت أرواح الكثيرين.