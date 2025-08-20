شقيقة زعيم كوريا الشمالية تشن هجوما على سول ورئيسها

قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن كوريا الجنوبية ورئيسها لي جيه ميونغ لديهما ما وصفتها بـ"الشخصية المزدوجة"، بسبب الحديث عن رغبة في تحقيق السلام مع إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء عن الشقيقة المتنفذة للزعيم كيم جونغ قولها إن "لي جيه ميونغ ليس من نوعية الأشخاص الذين يغيرون مجرى التاريخ، وهو من النوع الذي يسعى إلى المواجهة".

وأضافت "إنهم في كوريا الجنوبية يواصلون الحديث بشكل ممل عن السلام وتحسين العلاقات، وهم يدركون جيدا أنه من المستحيل تحقيق ذلك، لأن لديهم دافعا خفيا لتحويل مسؤولية فشل إصلاح العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا (الجنوبية) في النهاية لتقع على عاتقنا".

وردا على بيانها، ذكرت قناة "واي تي إن" التلفزيونية أن المكتب الرئاسي في سول قال إن الإدارة ستفتح عهدا جديدا للنمو المشترك مع بيونغ يانغ، وإن إجراءاتها في الآونة الأخيرة تهدف إلى استقرار وازدهار الكوريتين.

تدريبات مشتركة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الزعيم الكوري الشمالي إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "تعبير واضح عن رغبتهما في إشعال الحرب"، وإنه يتعين على بلاده توسيع نطاق ترسانتها النووية بسرعة.

وبدأت سول وحليفتها واشنطن تدريبات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع، بما في ذلك اختبار رد مطور على التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة.

وتنتقد بيونغ يانغ مثل تلك المناورات وتصفها بأنها تدريبات على الغزو وترد في بعض الأحيان باختبارات للأسلحة، لكن سول وواشنطن تقولان إنها لأغراض دفاعية بحتة.

ومنذ توليه السلطة في كوريا الجنوبية في يونيو/حزيران الماضي، سعت حكومة لي إلى تحسين العلاقات بين الجارتين اللتين لا تزالان في حالة عدم اتفاق بعد صراعهما الذي استمر من عام 1950 حتى عام 1953.

لكن وسائل الإعلام الرسمية نقلت عن مسؤولين كوريين شماليين كبار رفضهم لمبادرات رئيس كوريا الجنوبية.