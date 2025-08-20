شاهد.. سرايا القدس تقصف موقعا لقوات وآليات إسرائيلية شرقي غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون ما سمته "مقر قيادة وسيطرة" لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة جنوب شرقي حي الزيتون في مدينة غزة.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة لجنود إسرائيليين يعتلون سطح مدرسة "الفرقان" بحي الزيتون، وكذلك تحرك الآليات العسكرية في محيطها، فضلا عن تجمع لعدد من القوات والآليات الإسرائيلية.

وأظهرت المشاهد لحظات قصف مقاتلي السرايا تلك التجمعات بقذائف الهاون، ووثقت أيضا لحظة سقوط تلك القذائف على الحشود العسكرية الإسرائيلية وسط تكبيرات المقاتلين.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة "عربات جدعون الثانية" للسيطرة على المدينة، مستدعيا عشرات آلاف الجنود.

وفي الـ11 من الشهر الجاري، بدأ جيش الاحتلال هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، وقصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.