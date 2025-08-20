سوء التغذية يهدد حياة 400 ألف طفل في نيجيريا

أعلنت الحكومة النيجيرية والأمم المتحدة، أن أزمة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في هذا البلد الأفريقي بلغت حد الكارثة، محذرتين من أن حياة 400 ألف طفل باتت في خطر إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزير الشؤون الإنسانية والتخفيف من حدة الفقر في نيجيريا يوسف تانكو سونونو، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد محمد فال.

ودعا البيان الصادر بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني 2025، الموافق 19 أغسطس/آب من كل عام، إلى حماية العاملين في المجال الإنساني داخل نيجيريا.

وأشار إلى أن التضامن العالمي مع العمل الإنساني يشهد تراجعا، وأن مصادر التمويل الدولية انخفضت بشكل خطير، مما يؤثر بشكل خاص على المجتمعات الأكثر هشاشة.

كما لفت إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في نيجيريا، مبينا أن الاحتياجات الإنسانية في تزايد مستمر.

وأضاف البيان المشترك أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في نيجيريا يتحولان إلى كارثة.

وذكر أن 31 مليون شخص في نيجيريا يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وأكثر من 10 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، بينهم 3.5 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

وأكد البيان النيجيري الأممي أن حياة 400 ألف طفل ستكون في خطر، إذا لم تتخذ تدابير عاجلة.