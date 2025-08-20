جنود للاحتلال لا يريدون دخول غزة نهارا ومدرعات الجيش متهالكة

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن مقاتلين في لواء غفعاتي طالبوا قادتهم بعدم دخول قطاع غزة في وضح النهار وفي سيارات هامفي (مركبات عسكرية) غير محمية.

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطالبهم بالقول إنه يقدر ويثمن خدمة الجنود، وإنه سيواصل بتزويد عناصره بالغطاء المطلوب.

وكانت القناة الـ14 الإسرائيلية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن لواء غفعاتي عاد للعمل في منطقة جباليا شمال القطاع.

تزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة يسرائيل هيوم من أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادوا عن وقوع أعطال متكررة في أنظمة التكييف داخل مركباتهم المدرعة، مما يرفع درجة الحرارة داخلها إلى 60 درجة مئوية.

وأشار تقرير الصحيفة الذي جاء تحت عنوان "الجنود يموتون من ارتفاع درجات الحرارة داخل المصفحات في قطاع غزة"، إلى أن أمام الجنود 3 خيارات صعبة:

الموت من شدة الحرارة فعليا.

مواصلة القتال مع فتح المدرعة، ما يشكل خطورة بالغة عليهم.

انسحاب القوة من المعركة.

وذكرت يسرائيل هيوم أن جيش الاحتلال أكد أن استخدام المركبات المدرعة مع وجود عطل في نظام التكييف يتعارض مع التعليمات الرسمية، لكن العديد من الجنود يواصلون القتال في وضع مفتوح رغم المخاطر.

إستراتيجية فاشلة

في سياق متصل، قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال تمير هايمان، إن الإستراتيجية القائمة على الدمج بين الضغط العسكري ومحاولات صفقات جزئية لم تحقق مبتغاها، بل كشفت عن محدودية القوة الإسرائيلية وتعقيد المشهد الميداني والسياسي في آن واحد.

جاء ذلك في ورقة نشرها معهد دراسات الأمن القومي، حيث أشار إلى أن الحرب التي استمرت لأشهر طويلة لم تؤدِّ إلى كسر شوكة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل ساهمت في انتقالها من نموذج التنظيم العسكري النظامي إلى أسلوب حرب العصابات اللامركزية، الأمر "الذي يصعّب إمكانية الحسم ويزيد من كلفة المعركة على إسرائيل".

ووفقا للمسؤول العسكري السابق، فقد انعكست سلبيات الحرب على الداخل الإسرائيلي، حيث تعمق الانقسام السياسي والحزبي، وبرزت مؤشرات واضحة على تراجع الانضباط داخل المؤسسة العسكرية.

وأوضح أيضا أن فاتورة الحرب ارتفعت إلى مليارات الدولارات سنويا، يرافقها تآكل صورة إسرائيل في الساحة الدولية واتهامها بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.