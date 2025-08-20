الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة ويعلن مخطط توسعة مستوطنة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء عمليات اقتحامها لمناطق عدة بالضفة الغربية، موازاة مع إعلان سلطات الاحتلال لمخطط توسعة مستوطنة عتنائيل جنوب الخليل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة جبل أبو ظهير في مدينة جنين بالضفة.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أوصرين جنوب شرق نابلس، شمال الضفة الغربية، إضافة إلى عدة أحياء في المدينة.

من جهتها، أعلنت الإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مخطط لتوسعة مستوطنة عتنائيل المقابلة لمدخل مدينة الظاهرية الشمالي جنوب الخليل.

وقالت الإدارة المدنية إن قرار ومخطط التوسعة للمستوطنة سيكون في الجهة الشرقية منها، وأن مدة اعتراض الفلسطينيين على ذلك سيكون خلال 60 يوما.

مستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال بلدةَ كفل حارس غرب سلفيت، ويؤدّون طقوسًا تلموديةً#حرب_غزة pic.twitter.com/v37Pg1gaPc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 19, 2025

حرب إبادة

وحسب المخطط المنشور، فإن التوسعة ستطال بناء 156 وحدة، جزء منها مبني سابقا على ما مساحته 164 دونما من أراضي الفلسطينيين.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 62 ألف شهيد، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.