الصين تنوي الكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري ضخم

أعلن مسؤول صيني أن بلاده ستكشف بعد أسبوعين عن مجموعة من الأسلحة تُظهر قوتها العسكرية، وذلك خلال عرض عسكري كبير ستحتضنه العاصمة بكين.

يأتي ذلك فيما تحتفل الصين في 3 سبتمبر/أيلول المقبل بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان التي احتلت أراضي صينية بطريقة عنيفة.

وسيحضر الرئيس شي جين بينغ عرض قواته في ساحة تيانانمن وسط بكين، ويُتوقع أيضا أن يحضر العرض أيضا نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة أجانب آخرون.

معدات يُكشف عنها لأول مرة

وقال وو زيكي الضابط الكبير في هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية للصحفيين إن الجيش الصيني سيعرض بعضا من أحدث أسلحته في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى أنها "تعكس الأشكال المتطورة للحرب الحديثة".

تمتلك حاليًا أكبر قوة بحرية قتالية في العالم.. هل اقتربت #الصين من تحدي الهيمنة البحرية الأمريكية؟ pic.twitter.com/Xk0VKk2R6K — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 29, 2025

وأضاف الضابط أن "جميع الأسلحة وجميع المعدات المشاركة في العرض تم اختيارها من أنظمة القتال الرئيسية الموجودة في الخدمة الفعلية والمنتجة محليا، مع الكشف عن نسبة كبيرة من المعدات الجديدة للمرة الأولى".

وأشار إلى أنه سيتم عرض أسلحة إستراتيجية وقاذفات ومقاتلات وأنظمة فرط صوتية ومسيّرات ومعدات مضادة للمسيّرات، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن العرض -الذي سيستمر نحو 70 دقيقة- "سيُظهر بشكل كامل قدرة جيشنا القوية على التفوق في الحرب الحديثة، وحماية السلام العالمي".

وستشارك في الحدث القوات البرية التي ستتحرك في إطار تشكيلات، وأرتال مدرعة وأسراب جوية ومعدات متطورة.

وأعلنت بكين في مارس/آذار الماضي زيادة بنسبة 7.2% في ميزانيتها الدفاعية لسنة 2025، في إطار تحديث سريع لقواتها المسلحة وفي ظل تزايد منافستها مع الولايات المتحدة.

وتملك الصين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم، ولكنها مع ذلك تبقى متأخرة كثيرا عن الولايات المتحدة في العديد من المجالات العسكرية.