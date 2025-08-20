الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية هجوم صارخ علينا

نددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، بإعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 من قضاتها، معتبرة القرار "هجوما صارخا" على استقلالها، في وقت تواصل واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها قادة إسرائيليين.

وقالت الجنائية الدولية، في بيان، إن "هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة". وشددت على أنها تقف "بحزم إلى جانب قضاتها وإلى جانب ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها". كما أكدت أنها مستمرة في "تأدية واجباتها بلا تراجع" ودون الخضوع لأي "قيود أو ضغوط أو تهديدات".

وتضم قائمة العقوبات القاضي الفرنسي نيكولا غيو الذي نظر في دعوى انتهت إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما تشمل القضاة كيمبرلي بروست الكندية ونزهت شميم خان من فيجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال.

عقوبات سابقة

وجاءت هذه الخطوة بعد أقل من 3 أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة ذاتها، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

وحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول لهن في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وشاركت القاضيات في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو، لمسؤوليته عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب إسرائيلية في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.